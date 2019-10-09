ЦИК обратилась в полицию из-за денег на "проблемном" 210-м округе

Центральная избирательная комиссия решила обратиться в Национальную полицию из-за жалоб членов комиссий на невыплату денег. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК по итогам заседания 9 октября.
Речь идет об одном из "проблемных" округов - №210 (Черниговская область). ЦИК решила передать правоохранителям копии материалов, которые касаются невыплаты денег членам комиссий: окружной и участковых. Полиции также отдадут документы, которые, по данным ЦИК, свидетельствуют о несвоевременности подачи финансового отчета и его недостоверности.
Такое решение в комиссии пояснили тем, что получают многочисленные обращения членов комиссий и других специалистов, которых привлекали к работе на выборах. В ЦИК добавили, что финотчет окружкома, поданный в нарушение сроков, не приняли из-за недостоверных данных.
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