1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 пойдет на выборы. Рада приняла закон
Нардепы решили направить часть денег из фонда борьбы с коронавирусом на проведение местных выборов этой осенью
Верховная Рада перенаправила 1,3 миллиарда гривень из Фонда по борьбе с распространением коронавируса на проведение местных выборов. За соответствующий законопроект №3712 проголосовали 330 нардепов.
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Таким образом, расходы на общий избирательный фонд увеличились на 1 миллиард 252 миллиона 117 тысяч гривень. Соответственно, на такую же сумму уменьшился бюджет Фонда борьбы с COVID-19.
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Расходы увеличили по таким бюджетным программам:
- "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" - на 10, 8 млн гривень;
- "Проведение выборов народных депутатов Украины" - на 994 000 гривень;
- "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав" на 1,2 млрд гривень.
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