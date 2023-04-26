15 лет за решеткой проведут супруги, которые наводили оккупантов на ВСУ

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы супругам из города Часов Яр Донецкой области, которые собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны и передавали ее врагу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пара была задержана в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Муж ранее уже отбывал наказание за участие в вооруженных формированиях террористической организации ДНР.

В суде доказано, что летом прошлого года они вышли дистанционно на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который принимал участие в боевых действиях на восточном фронте.

В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины.

По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения сил обороны в прифронтовой линии. В первую очередь они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам по сети "связных" военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств суд признал обоих приспешников агрессора виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на владельца и главного редактора подсанкционного интернет-издания Политнавигатор Сергея Степанова, скрывающегося во временно оккупированном Крыму.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.