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15 лет за решеткой проведут супруги, которые наводили оккупантов на ВСУ

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26.04.2023, 14:35
15 лет за решеткой проведут супруги, которые наводили оккупантов на ВСУ - Фото
Снимок экрана 2023-04-26 в 14.29.55

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы супругам из города Часов Яр Донецкой области, которые собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны и передавали ее врагу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пара была задержана в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Муж ранее уже отбывал наказание за участие в вооруженных формированиях террористической организации ДНР.

В суде доказано, что летом прошлого года они вышли дистанционно на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который принимал участие в боевых действиях на восточном фронте.

В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины.

По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения сил обороны в прифронтовой линии. В первую очередь они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам по сети "связных" военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств суд признал обоих приспешников агрессора виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

  • Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на владельца и главного редактора подсанкционного интернет-издания Политнавигатор Сергея Степанова, скрывающегося во временно оккупированном Крыму.
Вадим Ребрина
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Часов Яр сбу госизмена
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