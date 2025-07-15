По словам Каллас, 18-й пакет санкций против России могут принять уже сегодня или завтра

Кая Каллас (Фото: EPA)

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что принятие 18-го пакета санкций ЕС против России ожидается в ближайшее время. По ее словам, для этого пришлось искать компромиссы со всеми странами, в том числе с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Об этом она сообщила на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондентки LIGA.net.

"Понимаете, это Европейский Союз – 27 демократий. Это означает много переговоров постоянно и столько же компромиссов. Поэтому иногда это сложно, но в конце концов мы придем к общему решению", – сообщила Каллас.

Накануне Фицо заявил, что Европейская комиссия предложила его стране "гарантии" отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против России.

Что касается сроков принятия 18-го пакета, Каллас отметила, что это может произойти сегодня или завтра.

"Есть еще некоторые дела, которые нужно решить", – ответила она.