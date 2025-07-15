18-й пакет санкций могут принять уже в ближайшие дни. Фицо удалось убедить "компромиссами"
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что принятие 18-го пакета санкций ЕС против России ожидается в ближайшее время. По ее словам, для этого пришлось искать компромиссы со всеми странами, в том числе с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Об этом она сообщила на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондентки LIGA.net.
"Понимаете, это Европейский Союз – 27 демократий. Это означает много переговоров постоянно и столько же компромиссов. Поэтому иногда это сложно, но в конце концов мы придем к общему решению", – сообщила Каллас.
Накануне Фицо заявил, что Европейская комиссия предложила его стране "гарантии" отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против России.
Что касается сроков принятия 18-го пакета, Каллас отметила, что это может произойти сегодня или завтра.
"Есть еще некоторые дела, которые нужно решить", – ответила она.
- Правительство Словакии во главе с Фицо неоднократно предупреждало, что не поддержит подготовленный пакет санкций до тех пор, пока не получит от Европейской комиссии достаточных гарантий в связи с инициативой RePowerEU, которая предусматривает полный отказ от российского газа к 2028 году.
- 18 июня министр иностранных дел Венгрии заявил, что Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России. Он также подчеркнул, что его страна больше не готова помогать Украине ни деньгами, ни оружием.
- 10 июля Мерц публично призвал Фицо разблокировать 18-й пакет санкций. По его словам, только Словакия продолжает его блокировать.
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