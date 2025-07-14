Фицо о призыве не блокировать 18-й пакет санкций: Уважайте наши интересы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался разблокировать 18-й пакет санкций против России без выполнения своих условий. Об этом Фицо написал в Facebook.
Он обратился к премьер-министру Чехии. Петр Фиала, который накануне просил снять вето с новых санкций против России "ради единства и безопасности ЕС", и заявил, что продолжает настаивать на газовых гарантиях Евросоюза.
"Мы связали пакет санкций с предложением Еврокомиссии прекратить поставки российского газа с 1 января 2028 года и просим соответствующих игроков предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после этого [у нас] будет достаточно газа по умеренным ценам. Это словацкий национальный интерес. Прошу уважать его", – заявил он.
В то же время ответ чешскому премьер-министру опубликовал министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач.
"Словакия не будет "голосующим автоматом" для Брюсселя просто потому, что этого хочет чешский премьер. Для меня и всего правительства защита наших национальных интересов важнее политических писем из Праги", – написал он в Facebook.
- Фиала направил письмо Фицо в субботу, 12 июля. Чешский премьер напомнил словацкому коллеге о совместном историческом опыте российской оккупации и призвал к снятию блокады с новых санкций.
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