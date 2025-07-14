Фіцо про заклик не блокувати 18-й пакет санкцій: Поважайте наші інтереси
Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо відмовився розблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії без виконання своїх умов. Про це Фіцо написав у Facebook.
Він звернувся до прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, який напередодні просив зняти вето з нових санкцій проти Росії "заради єдності та безпеки ЄС ", та повідомив, що продовжує наполягати на газових гарантіях Євросоюзу.
"Ми пов'язали санкційний пакет з пропозицією Єврокомісії припинити з 1 січня 2028 року постачання російського газу і просимо відповідних гравців надати Словацькій Республіці необхідні гарантії, що після [нам] вистачить газу за помірними цінами. Це словацький національно-державний інтерес. Прошу поважати його", – заявив він.
Одночасно відповідь прем'єру Чехії опублікував міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач.
"Словаччина не буде "голосувальним автоматом" Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав він у Facebook.
- Фіала надіслав листа Фіцо у суботу, 12 липня. Чеський прем'єр нагадав словацькому колезі про спільний історичний досвід російської окупації та закликав розблокувати нові санкції.
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