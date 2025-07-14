Фіцо про заклик не блокувати 18-й пакет санкцій: Поважайте наші інтереси

Прем'єр-міністр Словаччини відповів на лист колеги з Чехії з проханням зняти вето з нових санкцій ЄС проти Росії

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо відмовився розблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії без виконання своїх умов. Про це Фіцо написав у Facebook.

Він звернувся до прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, який напередодні просив зняти вето з нових санкцій проти Росії "заради єдності та безпеки ЄС ", та повідомив, що продовжує наполягати на газових гарантіях Євросоюзу.

"Ми пов'язали санкційний пакет з пропозицією Єврокомісії припинити з 1 січня 2028 року постачання російського газу і просимо відповідних гравців надати Словацькій Республіці необхідні гарантії, що після [нам] вистачить газу за помірними цінами. Це словацький національно-державний інтерес. Прошу поважати його", – заявив він.

Одночасно відповідь прем'єру Чехії опублікував міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач.

"Словаччина не буде "голосувальним автоматом" Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав він у Facebook.