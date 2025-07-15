18-й пакет санкцій можуть ухвалити вже днями. Фіцо вдалося переконати "компромісами"
Ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії очікується найближчим часом. Для цього довелося шукати компроміси з усіма країнами, зокрема з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо. Про це повідомила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас на Раді міністрів закордонних справ у Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net.
Журналістка LIGA.net запитала Каллас, як вдалося переконати Фіцо проголосувати за 18 пакет санкцій проти РФ.
"Розумієте, Європейський Союз – це 27 демократій. Це означає багато переговорів весь час і стільки ж компромісів. Тому інколи це складно, але врешті-решт, ми прийдемо до спільного рішення", – повідомила Каллас.
Напередодні Фіцо заявив, що Європейська комісія запропонувала його країні "гарантії" щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.
Щодо термінів ухвалення 18-го пакета, Каллас зазначила, що це можливо станеться сьогодні або завтра.
"Ще є деякі справи, які потрібно вирішити", – відповіла вона.
- Уряд Словаччини на чолі з Фіцо неодноразово попереджав, що не підтримає підготовлений пакет санкцій доти, доки не отримає від Європейської комісії достатніх гарантій у зв'язку з ініціативою RePowerEU, що передбачає повну відмову від російського газу з 2028 року.
- 18 червня угорський міністр закордонних справ заявляв, що Угорщина та Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії. Також він наголосив, що його країна більше не готова допомагати Україні ні грошима, ні зброєю.
- 10 липня Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій. За його словами, лише Словаччина продовжує його блокувати.
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