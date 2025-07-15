18-й пакет санкцій можуть ухвалити вже днями. Фіцо вдалося переконати "компромісами"

За словами Каллас, 18-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити вже сьогодні або завтра

Кая Каллас (Фото: EPA)

Ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії очікується найближчим часом. Для цього довелося шукати компроміси з усіма країнами, зокрема з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо. Про це повідомила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас на Раді міністрів закордонних справ у Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net.

Журналістка LIGA.net запитала Каллас, як вдалося переконати Фіцо проголосувати за 18 пакет санкцій проти РФ.

"Розумієте, Європейський Союз – це 27 демократій. Це означає багато переговорів весь час і стільки ж компромісів. Тому інколи це складно, але врешті-решт, ми прийдемо до спільного рішення", – повідомила Каллас.

Напередодні Фіцо заявив, що Європейська комісія запропонувала його країні "гарантії" щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.

Щодо термінів ухвалення 18-го пакета, Каллас зазначила, що це можливо станеться сьогодні або завтра.

"Ще є деякі справи, які потрібно вирішити", – відповіла вона.