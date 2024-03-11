"20 дней в Мариуполе" показывает правду о российском терроризме, Оскар важен — Зеленский

Зеленский заявил, что Оскар дает возможность громко напомнить о войне России против Украины

Команда фильма "20 дней в Мариуполе" с Оскаром (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на награду "Оскар" для украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" и поблагодарил команду за проделанную работу. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, более двух лет назад Россия жестоко атаковала Мариуполь, а фильм Мстислава Чернова показывает правду о терроризме оккупантов.

Он отметил, что получение Оскара помогает громко напомнить о войне России против Украины.

"Спасибо всем журналистам в мире, которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают ее. Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц", — заявил Зеленский.

Глава государства упомянул пленных участников обороны "Азовстали" и подчеркнул необходимость их освобождения.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии.

Лента стала самой кассовой в Украине в прошлом году, собрав 500 000 грн только за первый уик-энд проката.

"20 дней в Мариуполе" уже победил в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA, а режиссер Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

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