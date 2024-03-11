"20 днів у Маріуполі" показує правду про російський тероризм, Оскар важливий — Зеленський

Зеленський заявив, що Оскар дає можливість голосно нагадати про війну Росії проти України

Команда фільму "20 днів у Маріуполі" з Оскаром (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Президент Володимир Зеленський відреагував на нагороду "Оскар" для українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" та подякував команді за виконану роботу. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь, а фільм Мстислава Чернова показує правду про тероризм окупантів.

Він зазначив, що отримання Оскара допомагає голосно нагадати про війну Росії проти України.

"Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її. Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо щодня цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників та захисниць", — заявив Зеленський.

Глава держави згадав полонених учасників оборони "Азовсталі" та наголосив на необхідності їхнього звільнення.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який одержав цю нагороду Американської кіноакадемії.

Стрічка стала найкасовішою в Україні минулого року, зібравши 500 000 грн лише за перший вікенд прокату.

"20 днів у Маріуполі" вже переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA, а режисер Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення у документальному кіно".

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