Оскар-2024. Тріумф "Оппенгеймера" та перша статуетка України — повний список переможців

Кілліан Мерфі з ''Оскаром'' (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

У ніч проти 11 березня у Голлівуді відбулася 96-та церемонія вручення кінопремії "Оскар". LIGA.net публікує повний перелік переможців цього разу.

Статуетку в категорії "Найкращий фільм" академіки віддали байопіку "Оппенгеймер" про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера. У номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг ірландський актор Кілліан Мерфі за головну роль у цій стрічці.

"Найкращу жіночу роль", на думку академії, зіграла Емма Стоун у фільмі "Бідолашні створіння". "Найкращим режисером" назвали автора "Оппенгеймера" Крістофера Нолана.

Премію за "Найкращу чоловічу роль другого плану" отримав Роберт Дауні-молодший, який зіграв Льюїса Штрауса в "Опенгеймері". "Кращою актрисою другого плану" назвали Да'Він Джой Рендольф за роль у "Бідолашних створіннях".

У категорії "Найкращий документальний фільм" виграла українська стрічка "20 днів у Маріуполі" про російську облогу міста – це перший "Оскар" в історії України.

Інші переможці:

- Найкращий документальний короткометражний фільм – "Остання майстерня";

- Найкращий міжнародний фільм – "Зона інтересу", Джонатан Глейзер;

- Найкращий анімаційний фільм – "Хлопчик і чапля" режисера Хаяо Міядзакі;

- Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння", Жустін Тріє та Артур Арарі;

- Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво", Корд Джефферсон;

- Найкращі декорації – "Годзілла мінус один", Ямадзакі Такаші, Кіоко Шибуя, Масакі Такахаші, Татсуі Нохіма;

- Найкращий грим – "Бідолашні створіння" (Надя Стейсі, Марк Кулер та Джош Вестон);

- Найкращий художник-постановник – "Бідолашні створіння";

- Найкращі костюми – "Бідолашні створіння";

- Найкращий монтаж фільму – Дженніфер Лейм за роботу над фільмом "Оппенгеймер";

- Найкращий оператор – Хойт ван Хойтема, який працював над стрічкою "Оппенгеймер";

- Найкраща оригінальна музика – Людвіг Горансон, який працював над стрічкою "Оппенгеймер";

— Найкраща оригінальна пісня – Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл, What Was I Made For? ("Барбі");

- Найкращий звук – робота над фільмом "Зона інтересу".

Міністерство культури РФ заборонило показувати в Росії фільми "Барбі" та "Оппенгеймер", бо вони "не відповідають моральним цінностям росіян".

Режисер Чарльз Бенд, відомий виробництвом малобюджетних фільмів, зніме комедійний погляд на культурний феномен "Барбі" та "Оппенгеймера".

За два тижні прокату у кінотеатрах України фільми "Барбі" та "Оппенгеймер" зібрали понад 500 000 глядачів.

