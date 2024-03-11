Оскар-2024. Тріумф "Оппенгеймера" та перша статуетка України — повний список переможців
У ніч проти 11 березня у Голлівуді відбулася 96-та церемонія вручення кінопремії "Оскар". LIGA.net публікує повний перелік переможців цього разу.
Статуетку в категорії "Найкращий фільм" академіки віддали байопіку "Оппенгеймер" про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера. У номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг ірландський актор Кілліан Мерфі за головну роль у цій стрічці.
"Найкращу жіночу роль", на думку академії, зіграла Емма Стоун у фільмі "Бідолашні створіння". "Найкращим режисером" назвали автора "Оппенгеймера" Крістофера Нолана.
Премію за "Найкращу чоловічу роль другого плану" отримав Роберт Дауні-молодший, який зіграв Льюїса Штрауса в "Опенгеймері". "Кращою актрисою другого плану" назвали Да'Він Джой Рендольф за роль у "Бідолашних створіннях".
У категорії "Найкращий документальний фільм" виграла українська стрічка "20 днів у Маріуполі" про російську облогу міста – це перший "Оскар" в історії України.
Інші переможці:
- Найкращий документальний короткометражний фільм – "Остання майстерня";
- Найкращий міжнародний фільм – "Зона інтересу", Джонатан Глейзер;
- Найкращий анімаційний фільм – "Хлопчик і чапля" режисера Хаяо Міядзакі;
- Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння", Жустін Тріє та Артур Арарі;
- Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво", Корд Джефферсон;
- Найкращі декорації – "Годзілла мінус один", Ямадзакі Такаші, Кіоко Шибуя, Масакі Такахаші, Татсуі Нохіма;
- Найкращий грим – "Бідолашні створіння" (Надя Стейсі, Марк Кулер та Джош Вестон);
- Найкращий художник-постановник – "Бідолашні створіння";
- Найкращі костюми – "Бідолашні створіння";
- Найкращий монтаж фільму – Дженніфер Лейм за роботу над фільмом "Оппенгеймер";
- Найкращий оператор – Хойт ван Хойтема, який працював над стрічкою "Оппенгеймер";
- Найкраща оригінальна музика – Людвіг Горансон, який працював над стрічкою "Оппенгеймер";
— Найкраща оригінальна пісня – Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл, What Was I Made For? ("Барбі");
- Найкращий звук – робота над фільмом "Зона інтересу".
- Міністерство культури РФ заборонило показувати в Росії фільми "Барбі" та "Оппенгеймер", бо вони "не відповідають моральним цінностям росіян".
- Режисер Чарльз Бенд, відомий виробництвом малобюджетних фільмів, зніме комедійний погляд на культурний феномен "Барбі" та "Оппенгеймера".
- За два тижні прокату у кінотеатрах України фільми "Барбі" та "Оппенгеймер" зібрали понад 500 000 глядачів.
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