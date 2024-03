Оскар-2024. Триумф "Оппенгеймера" и первая статуэтка Украины — полный список победителей

Киллиан Мерфи с ''Оскаром'' (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

В ночь на 11 марта в Голливуде состоялась 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар". LIGA.net публикует полный список победителей в этот раз.

Статуэтку в категории "Лучший фильм" академики отдали байопику "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В номинации "Лучшая мужская роль" победил ирландский актер Киллиан Мерфи за главную роль в этой ленте.

"Лучшую женскую роль", по мнению академии, сыграла Эмма Стоун в фильме "Бедные-несчастные". "Лучшим режиссером" назвали автора "Оппенгеймера" Кристофера Нолана.

Премию за "Лучшую мужскую роль второго плана" получил Роберт Дауни-младший, который сыграл Льюиса Штраусса в "Оппенгеймере". "Лучшей актрисой второго плана" назвали Да'Вин Джой Рэндольф за роль в "Бедные-несчастных".

В категории "Лучший документальный фильм" выиграла украинская лента "20 дней в Мариуполе" о российской осаде города — это первый "Оскар" в истории Украины.

Другие победители:

— Лучший документальный короткометражный фильм – "Последняя мастерская";

— Лучший международный фильм – "Зона интереса", Джонатан Глейзер;

— Лучший анимационный фильм – "Мальчик и цапля" режиссера Хаяо Миядзаки;

— Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения", Жустин Трие и Артур Арари;

— Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво", Корд Джефферсон;

— Лучшие декорации – "Годзилла минус один", Ямадзаки Такаши, Киоко Шибуя, Масаки Такахаши, Татсуи Нохима;

— Лучший грим – "Бедные-несчастные" (Надя Стейси, Марк Кулер и Джош Вестон);

— Лучший художник-постановщик – "Бедные-несчастные";

— Лучшие костюмы – "Бедные-несчастные";

— Лучший монтаж фильма – Дженнифер Лейм за работу над фильмом "Оппенгеймер";

— Лучший оператор – Хойт ван Хойтема, работавший над лентой "Опенгеймер";

— Лучшая оригинальная музыка – Людвиг Горансон, работавший над лентой "Оппенгеймер";

— Лучшая оригинальная песня – Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл, What Was I Made For? ("Барби");

— Лучший звук – работа над фильмом "Зона интереса".

Министерство культуры РФ запретило показывать в России фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", потому что они "не соответствуют моральным ценностям россиян".

Режиссер Чарльз Бенд, известный производством малобюджетных фильмов, снимет комедийный взгляд на культурный феномен "Барби" и "Оппенгеймера".

За две недели проката в кинотеатрах Украины фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" собрали более 500 000 зрителей.

