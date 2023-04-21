20% вернувшихся из плена украинцев числились пропавшими без вести – Координационный штаб

Почти 20% из более чем 2000 вернувшихся из плена украинцев имели статус пропавших без вести. Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко во время круглого стола в Military Media Center.

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По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из плена РФ 2235 человек, около 20% имели статус пропавших без вести, хотя не было никакого подтверждения и доказательных фактов того, что они находятся в плену.

"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", – отметил Охрименко.

В конце февраля начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинская сторона не озвучивает. Однако, по словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Котенко, в настоящее время пропавшими без вести считаются чуть более 7000 военных, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.

Оксана Житнюк

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