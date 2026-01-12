2025 год – самый "смертоносный" для мирного населения Украины за последние четыре года

За 2025 год погибли 2514 мирных жителей и еще 12 142 украинцы были ранены

Погибший медик после атаки 9 января на Киев (Фото: ГСЧС)

2025 год стал самым смертоносным для мирного населения Украины с 2022 года. Об этом 12 января сообщила миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению за правами человека в Украине в ежемесячном отчете (HRMMU).

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердило, что из-за полномасштабной войны России против Украины в 2025 году погибли 2514 мирных жителей и 12 142 получили ранения.

Общее число погибших и раненых гражданских за прошедший год было на 31% выше, чем в 2024 году – 2088 погибших и 9138 раненых, и на 70% больше, чем в 2023 году – 1974 погибших и 6651 раненый.

Большинство жертв были зафиксированы на подконтрольной Украине территории в результате российских атак – 97% или 2395 убитых и 11 751 раненый.

По данным HRMMU, почти две трети всех жертв в 2025 году пришлись на прифронтовые районы, причем особенно пострадали пожилые люди. Около 45% погибших (742 человека) – украинцы в возрасте 60 лет и старше.

Также резко возросло число жертв из-за применения беспилотников малой дальности, отметил глава HRMMU Даниэль Белл. По его словам, это сделало многие районы вблизи линии фронта фактически "непригодными для жизни".

Число жертв от атак дронами увеличилось на 120%, в результате чего погибли 577 мирных жителей и 3288 получили ранения, по сравнению с 226 погибшими и 1528 ранеными в 2024 году.

"Увеличение числа жертв среди гражданского населения свидетельствует о значительном ухудшении ситуации с их защитой. Мониторинг показывает, что рост был вызван не только интенсивностью боевых действий, но и расширением использования дальнобойного оружия, что подвергло гражданское население повышенному риску", – сказал он.

В 2025 году дальнобойное оружие (ракеты и барражирующие боеприпасы) стало причиной 35% жертв (682 убитых и 4443 раненых), а это на 65% больше, чем в 2024 году (531 убитый и 2569 раненых).