2025 рік – найбільш "смертоносний" для мирного населення України за останні чотири роки

За 2025 рік загинули 2514 мирних жителів і ще 12 142 українці були поранені

Загиблий медик після атаки 9 січня на Київ (Фото: ДСНС)

2025 рік став найбільш смертоносним для мирного населення України з 2022 року. Про це 12 січня повідомила місія Організації Об'єднаних Націй зі спостереження за правами людини в Україні у щомісячному звіті (HRMMU).

Управління верховного комісара ООН у справах біженців підтвердило, що через повномасштабну війну Росії проти України 2025 року загинуло 2514 мирних жителів і 12 142 дістали поранення.

Читайте також Світ у 2026 році: Тарифні війни Трампа як каталізатор поступової дедоларизації

Загальна кількість загиблих і поранених цивільних за минулий рік була на 31% вищою, ніж у 2024 році, – 2088 загиблих і 9138 поранених, і на 70% більшою, ніж у 2023 році – 1974 загиблих і 6651 поранений.

Більшість жертв було зафіксовано на підконтрольній Україні території внаслідок російських атак – 97% або 2395 вбитих і 11 751 поранений.

За даними HRMMU, майже дві третини всіх жертв у 2025 році припали на прифронтові райони, причому особливо постраждали літні люди. Близько 45% загиблих (742 особи) – українці віком 60 років і старші.

Також різко зросла кількість жертв через застосування безпілотників малої дальності, зазначив глава HRMMU Даніель Белл. За його словами, це зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично "непридатними для життя".

Кількість жертв від атак дронами збільшилася на 120%, унаслідок чого загинули 577 мирних жителів і 3288 дістали поранення, порівняно з 226 загиблими і 1528 пораненими у 2024 році.

"Збільшення кількості жертв серед цивільного населення свідчить про значне погіршення ситуації з їхнім захистом. Моніторинг показує, що зростання було спричинене не тільки інтенсивністю бойових дій, а й розширенням використання далекобійної зброї, що піддало цивільне населення підвищеному ризику", – сказав він.

У 2025 році далекобійна зброя (ракети і боєприпаси, що баражують) стала причиною 35% жертв (682 вбиті і 4443 поранені), а це на 65% більше, ніж у 2024 році (531 убитий і 2569 поранених).