У 2024-му постраждала рекордна кількість людей від протипіхотних мін за останні чотири роки
Кількість смертей і травм від наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися, у 2024 році досягла чотирирічного максимуму. Причиною цьому стали конфлікти в Сирії та М'янмі, а також вихід європейських країн із договору, що забороняє їхнє використання, йдеться у звіті Landmine Monitor 2025.
За минулий рік зафіксовано понад 6000 інцидентів, з яких 1945 зі смертельними наслідками і 4325 – з пораненими. Майже 90% постраждалих становили мирні жителі, майже половина з яких – жінки та діти.
Зазначається, що це найвищий річний показник із 2020 року.
Найбільшу кількість смертей і травм від мін зафіксували в М'янмі – понад 2000 випадків. Їх використовувала як регулярна армія країни, так і "недержавні збройні групи".
У доповіді також повідомляється, що нібито зафіксовано ознаки нового застосування невідомих мін в Україні. І Росія, яка не підписала договір про нерозповсюдження мін, також широко їх застосовувала.
- 29 червня Зеленський підписав указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін.
- 24 квітня президент Латвії хвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції. Те саме планують зробити Польща, Литва та Естонія.
- 19 червня повідомлялося, що фінській армії дозволять застосовувати протипіхотні міни.
Коментарі (0)