У 2024-му постраждала рекордна кількість людей від протипіхотних мін за останні чотири роки

За минулий рік зафіксовано 1945 випадків смерті від протипіхотних мін

Протипіхотна міна (Ілюстративне фото: wikipedia)

Кількість смертей і травм від наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися, у 2024 році досягла чотирирічного максимуму. Причиною цьому стали конфлікти в Сирії та М'янмі, а також вихід європейських країн із договору, що забороняє їхнє використання, йдеться у звіті Landmine Monitor 2025.

За минулий рік зафіксовано понад 6000 інцидентів, з яких 1945 зі смертельними наслідками і 4325 – з пораненими. Майже 90% постраждалих становили мирні жителі, майже половина з яких – жінки та діти.

Зазначається, що це найвищий річний показник із 2020 року.

Найбільшу кількість смертей і травм від мін зафіксували в М'янмі – понад 2000 випадків. Їх використовувала як регулярна армія країни, так і "недержавні збройні групи".

У доповіді також повідомляється, що нібито зафіксовано ознаки нового застосування невідомих мін в Україні. І Росія, яка не підписала договір про нерозповсюдження мін, також широко їх застосовувала.