В 2024-м пострадало рекордное число людей от противопехотных мин за последние четыре года

За прошлый год зафиксированы 1945 случаев смерти от противопехотных мин

Противопехотная мина (Иллюстративное фото: wikipedia)

Число смертей и травм от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в 2024 году достигло четырехлетнего максимума. Причиной этому стали конфликты в Сирии и Мьянме, а также выход европейских стран из договора, запрещающего их использование, сказано в отчете Landmine Monitor 2025.

За прошедший год зафиксировано свыше 6000 инцидентов, из которых 1945 со смертельным исходом и 4325 – с ранениями. Почти 90% пострадавших составили мирные жители, почти половина из которых – женщины и дети.

Отмечается, что это самый высокий годовой показатель с 2020 года.

Наибольшее количество смертей и травм от мин зафиксировали в Мьянме – больше 2000 случаев. Их использовала как регулярная армия страны, так и "негосударственные вооруженные группы".

В докладе также сказано, что якобы зафиксированы признаки нового применения неизвестных мин в Украине. И Россия, которая не подписала договор о нераспространении мин, также широко их применяла.