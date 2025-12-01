В 2024-м пострадало рекордное число людей от противопехотных мин за последние четыре года
Число смертей и травм от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в 2024 году достигло четырехлетнего максимума. Причиной этому стали конфликты в Сирии и Мьянме, а также выход европейских стран из договора, запрещающего их использование, сказано в отчете Landmine Monitor 2025.
За прошедший год зафиксировано свыше 6000 инцидентов, из которых 1945 со смертельным исходом и 4325 – с ранениями. Почти 90% пострадавших составили мирные жители, почти половина из которых – женщины и дети.
Отмечается, что это самый высокий годовой показатель с 2020 года.
Наибольшее количество смертей и травм от мин зафиксировали в Мьянме – больше 2000 случаев. Их использовала как регулярная армия страны, так и "негосударственные вооруженные группы".
В докладе также сказано, что якобы зафиксированы признаки нового применения неизвестных мин в Украине. И Россия, которая не подписала договор о нераспространении мин, также широко их применяла.
- 29 июня Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции о запрещении противопехотных мин.
- 24 апреля президент Латвии хвалил закон о выходе страны из Оттавской конвенции. То же самое планируют сделать Польша, Литва и Эстония.
- 19 июня сообщалось, что финской армии разрешат применять противопехотные мины.
