28 августа отключения света будут действовать весь день – по всей Украине две очереди

Укрэнерго призвало бережно потреблять свет, когда то будет появляться по графику

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В среду, 28 августа, будут применяться ограничения потребления электричества – во всех областях будут действовать две очереди отключений. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется, что в среду целый день во всех областях будут действовать две очереди отключения света (ориентировочно, восемь часов в сутки).

Укрэнерго призвало бережно потреблять свет, когда то будет появляться по графику.

Компания просит не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15.00 27 августа введены экстренные отключения электроэнергии.

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