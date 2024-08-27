28 августа отключения света будут действовать весь день – по всей Украине две очереди
В среду, 28 августа, будут применяться ограничения потребления электричества – во всех областях будут действовать две очереди отключений. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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Анонсируется, что в среду целый день во всех областях будут действовать две очереди отключения света (ориентировочно, восемь часов в сутки).
Укрэнерго призвало бережно потреблять свет, когда то будет появляться по графику.
Компания просит не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15.00 27 августа введены экстренные отключения электроэнергии.
- В понедельник, 26 августа, россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
- Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей, ранены и погибли.
- Советник премьер-министра сообщил, что после этой массированной атаки придется корректировать планы по подготовке к зиме.
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