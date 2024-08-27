28 серпня відключення світла діятимуть увесь день – по всій Україні дві черги
На середу, 28 серпня, застосовуватимуться обмеження споживання електрики – в усіх областях діятимуть дві черги відключень. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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Анонсується, що у середу цілий день в усіх областях будуть діяти дві черги відключень світла (орієнтовно, вісім годин на добу).
Укренерго закликало ощадливо споживати світло, коли те з'являтиметься за графіком.
Компанія просить не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях з 15:00 27 серпня введені екстрені відключення електроенергії.
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