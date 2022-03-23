28-й день войны. Потери оккупантов составили уже около 15 600 человек и 101 самолет
С начала войны потери российских военных в Украине составили уже около 15 600 человек, более 500 танков, более 100 самолетов и более 1500 бронемашин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 23 марта ориентировочно составили:
→ личного состава – около 15 600 человек;
→ танков – 517;
→ боевых бронированных машин ‒ 1578;
→ артиллерийских систем – 267;
→ РСЗО – 80;
→ средств ПВО – 47;
→ самолетов – 101;
→ вертолетов – 124;
→ автомобильной техники – 1008;
→ кораблей/катеров – четыре;
→ цистерн с ГСМ – 70;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
→ специальной техники – 15.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
- По данным Генштаба, в Мариуполе в одном из отрядов спецназначения оккупантов уже менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, оставшиеся – убиты, ранены, больны или деморализованы.
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