35% украинцев не верят, что политики заботятся об их здоровье - опрос Разумкова

Среди политиков, представляющих интересы граждан в ходе медреформы, чаще всего называли главу МОЗ Степанова и президента Зеленского

Почти 35% украинцев не видят политиков, которые отстаивали бы их интересы в процессе реформы здравоохранения. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы.

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Ответы на вопрос кто из перечисленных, по вашему мнению, отстаивает интересы граждан в ходе медреформы, распределились таким образом (можно было давать больше одного ответа):

34.6% - никто;

19.1% - министр здравоохранения Максим Степанов;

15.7% - президент Владимир Зеленский;

14.6% - врач и телеведущий Евгений Комаровский;

14.2% - главный санврач Виктор Ляшко;

6.2% - бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун;

3.4% - глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий;

1.3% - кто-то другой.

Большинство скептиков живет в южных и восточных областях - 40,5% и 44% ответов "никто" соответственно. Супрун и Комаровского чаще называли на западе страны. В Зеленского как защитника интересов в области здравоохранения больше верят в западных и центральных областях, а также среди молодых (от 18 до 29 лет).

Опрос проводился с 3 по 9 июля, опрошено 2022 человека возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

В апреле наибольшим доверием в медицинской сфере пользовались Ляшко и Степанов - опрос Рейтинга.

Денис Юдин

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