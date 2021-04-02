400 км арестованного нефтепровода из РФ уничтожено. Зеленский анонсировал уголовные дела
Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля был возвращен стратегический нефтепровод, незаконно отчужденный у государства. Как оказалось, почти 400 км трубопровода уничтожено. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам сегодняшнего заседания СНБО.
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Зеленский рассказал, что в процессе возвращения стратегического нефтепровода выяснилось, что на протяжении 2017-2019 гг. было уничтожено почти 400 км нефтепровода.
Президент назвал это диверсией, последствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность.
"Причастным к этому личностям скажу коротко, цитатой из известной комедии: ваше дело – труба", – сказал Зеленский.
Собственников незаконно отчужденного у государства нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс связывают с окружением депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ).
- 19 февраля СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс.
- В тот же день СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Детали – тут.
- 23 февраля ВАКС по иску наложил арест на имущество комплекса ПрикарпатЗападтранс и передал его в управление АРМА.
- 24 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Нафтогаз готов начать эксплуатацию трубопровода.
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