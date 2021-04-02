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400 км арестованного нефтепровода из РФ уничтожено. Зеленский анонсировал уголовные дела

02.04.2021, 20:18
400 км арестованного нефтепровода из РФ уничтожено. Зеленский анонсировал уголовные дела - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля был возвращен стратегический нефтепровод, незаконно отчужденный у государства. Как оказалось, почти 400 км трубопровода уничтожено. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

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Зеленский рассказал, что в процессе возвращения стратегического нефтепровода выяснилось, что на протяжении 2017-2019 гг. было уничтожено почти 400 км нефтепровода.

Президент назвал это диверсией, последствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность.

"Причастным к этому личностям скажу коротко, цитатой из известной комедии: ваше дело – труба", – сказал Зеленский.

Собственников незаконно отчужденного у государства нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс связывают с окружением депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ).

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский снбо нефтепродуктопровод прикарпатзападтранс
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