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"$50-150 млн взяток в год". Федоров рассказал, с чего нужно начать реформу таможни

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 10:00
Михаил Федоров (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

Вице-премьер-министр Михаил Федоров обещает сделать все возможное, чтобы парламент принял законопроект о растаможке автомобилей в Дії. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

Федоров сожалеет, что в конце февраля Рада провалила первую версию законопроекта.

"Я надеюсь, что проблема в неидеальности закона и в нашей коммуникации с депутатами: где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале", – заявил вице-премьер.

Он не хочет верить, что законопроект провалили из-за чьей-то заинтересованности, но "в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год".

Сейчас Минцифры готовит обновленную версию инициативы и будет следить за ее рассмотрением, заверил Федоров.

"Гарантии, что он будет принят, нет. Но есть гарантия, что мы не остановимся, пока не примем этот закон, – добавил вице-премьер. – Я просто уверен: когда на таможне появится первая цифровая услуга такого формата, то начнется безвозвратная трансформация нашей таможни и превращение ее в сервисную организацию".

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Юрій Смірнов
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