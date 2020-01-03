50% молодых украинцев не выезжают из своих областей - Гончарук

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Примерно половина молодых украинцев не выезжали за пределы своих областей в течение последних трех лет. Правительство готовит программу мобильности молодежи. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда", - сказал Гончарук.

По его словам, в апреле стартует программа мобильности молодежи, которая должна помочь "познавать разнообразие регионов и развивать организации гражданского общества".

С апреля этого года, по словам Гончарука, стартуют пилотные проекты между несколькими регионами Украины. Полноценно программа заработает до конца года.

В чем суть этой программы, пресс-служба Кабмина не сообщает. Там отметили, что документ "выставлен на обсуждение до официального утверждения", однако где именно опубликован документ, в пресс-службе правительства не уточнили.

Читайте также: Правила благотворительности украинцев: каждый второй помогает, молодежь никому не верит