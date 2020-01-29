51% украинцев не видят успешных реформ новой власти - опрос

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Половина опрошенных украинцев считают, что новая власть ни одну из реформ не выполняет успешно. Таковы результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы им. Кучерива совместно с центром Разумкова.

Из всех реформ относительно успешными опрошенные признали только антикоррупционную - 10% респондентов, реформу децентрализации - также 10%, здравоохранения - 9%, реформирование армии - 9%, а также земельную реформу - 8%.

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Ни одной успешной реформы не назвали 51% опрошенных украинцев (в прошлом году - 41%).

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Опрос проведен 6-11 декабря 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, исключая временно оккупированные территории. Погрешность не превышает 2,3%. Финансирование опроса - посольство Нидерландов.