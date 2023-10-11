52% украинцев после войны готовы доверить власть военным – опрос
52% украинцев считают, что военные и приближенные к ним лица могут создать политическую силу, которой можно будет доверить власть после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Украинцев спросили, какой политической силе они могут доверить страну после войны.
По мнению 62% опрошенных, такая политическая сила может образоваться из уже существующих политических партий. В то же время 50% из тех же респондентов считают, что больше всего они могли бы довериться тем, кто имеет отношение к военной среде.
В целом последний тезис поддерживают 52% граждан из всех регионов Украины.
Еще 30% украинцев думают, что политическая сила, которой можно доверить власть после войны, может сформироваться из волонтерских сообществ, 25% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 23% – из уже существующих политических партий, 19% – из организаций гражданского общества, 8% – из бизнес-среды.
Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 до 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не выше 2,3%.
- На LIGA.net выходил обширный текст о социологическом опросе фонда "Демократические инициативы" относительно ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
- Согласно исследованию компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности, оказались более значимыми для украинцев, чем вопросы физической безопасности.
- Опрос КМИС показал, что кроме условия "прекращения атак России", подавляющее большинство украинцев сочтут победой в войне деоккупацию всех территорий Украины и выход Сил обороны на границы 1991 года.
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