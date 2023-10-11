UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

52% украинцев после войны готовы доверить власть военным – опрос

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 17:32
52% украинцев после войны готовы доверить власть военным – опрос - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

52% украинцев считают, что военные и приближенные к ним лица могут создать политическую силу, которой можно будет доверить власть после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Украинцев спросили, какой политической силе они могут доверить страну после войны.

По мнению 62% опрошенных, такая политическая сила может образоваться из уже существующих политических партий. В то же время 50% из тех же респондентов считают, что больше всего они могли бы довериться тем, кто имеет отношение к военной среде.

В целом последний тезис поддерживают 52% граждан из всех регионов Украины.

Еще 30% украинцев думают, что политическая сила, которой можно доверить власть после войны, может сформироваться из волонтерских сообществ, 25% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 23% – из уже существующих политических партий, 19% – из организаций гражданского общества, 8% – из бизнес-среды.

Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 до 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не выше 2,3%.

  • На LIGA.net выходил обширный текст о социологическом опросе фонда "Демократические инициативы" относительно ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
  • Согласно исследованию компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности, оказались более значимыми для украинцев, чем вопросы физической безопасности.
  • Опрос КМИС показал, что кроме условия "прекращения атак России", подавляющее большинство украинцев сочтут победой в войне деоккупацию всех территорий Украины и выход Сил обороны на границы 1991 года.

Читайте также: Большинство считают, что дела в Украине двигаются правильно. Но таких стало меньше – опрос

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаопросвласть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 