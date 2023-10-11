52% украинцев после войны готовы доверить власть военным – опрос

52% украинцев считают, что военные и приближенные к ним лица могут создать политическую силу, которой можно будет доверить власть после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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Украинцев спросили, какой политической силе они могут доверить страну после войны.

По мнению 62% опрошенных, такая политическая сила может образоваться из уже существующих политических партий. В то же время 50% из тех же респондентов считают, что больше всего они могли бы довериться тем, кто имеет отношение к военной среде.

В целом последний тезис поддерживают 52% граждан из всех регионов Украины.

Еще 30% украинцев думают, что политическая сила, которой можно доверить власть после войны, может сформироваться из волонтерских сообществ, 25% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 23% – из уже существующих политических партий, 19% – из организаций гражданского общества, 8% – из бизнес-среды.

Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 до 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не выше 2,3%.

На LIGA.net выходил обширный текст о социологическом опросе фонда "Демократические инициативы" относительно ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

выходил обширный текст о социологическом опросе фонда "Демократические инициативы" относительно ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Согласно исследованию компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности, оказались более значимыми для украинцев, чем вопросы физической безопасности.

Опрос КМИС показал, что кроме условия "прекращения атак России", подавляющее большинство украинцев сочтут победой в войне деоккупацию всех территорий Украины и выход Сил обороны на границы 1991 года.

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