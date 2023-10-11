52% українців після війни готові довірити владу військовим – опитування

52% українців вважають, що військові та наближені до них особи можуть утворити політичну силу, якій можна буде довірити владу після війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Українців запитали, якій політичній силі вони можуть довірити країну після війни.

На думку 62% опитаних, така політична сила може з'явитися з вже наявних політичних партій. Водночас 50% з тих самих респондентів вважають, що найбільше вони могли б довіритись тим, хто має відношення до військового середовища.

Загалом останню тезу підтримують 52% громадян з усіх регіонів України.

Ще 30% українців думають, що політична сила, якій можна довірити владу після війни, може утворитися з волонтерських спільнот, 25% – з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 23% – з уже наявних політичних партій, 19% – з організацій громадянського суспільства, 8% – з бізнес-середовища.

Опитування Центру Разумкова проводилося методом face-to-face з 21 до 27 вересня 2023 року в межах програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Соціологи опитали 2016 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка – не вище 2,3%.

На LIGA.net виходив великий текст про соціологічне опитування фонду "Демократичні ініціативи" щодо відповідальності президента Володимира Зеленського за корупцію в уряді та військових адміністраціях.

виходив великий текст про соціологічне опитування фонду "Демократичні ініціативи" щодо відповідальності президента Володимира Зеленського за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Згідно з дослідженням компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп", проблеми, пов’язані з фінансовими питаннями, а також відчуттям стабільності, виявилися більш значущими для українців, ніж питання фізичної безпеки.

Опитування КМІС показало, що окрім умови "припинення атак Росії", переважна більшість українців вважатимуть перемогою у війні деокупацію всіх територій України та вихід Сил оборони на кордони 1991 року.

Читайте також: Більшість вважають, що справи в Україні рухаються правильно. Але таких поменшало – опитування

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.