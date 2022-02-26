56 цистерн. ВСУ взорвала эшелон с соляркой для российских оккупантов, новую везти неоткуда
Украинская армия уничтожила вражеский эшелон с соляркой, предназначенной для российских оккупантов. Об этом сообщил в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.
Сегодня утром на станцию Низковка, Корюковского района из РФ пришел эшелон с соляркой для российских войск, наступающих с направления Чернигов – Сумы.
Местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ. На скриншоте сообщения видно, что речь идет о 56 цистернах горючего.
"По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов", – написал Геращенко.
Он добавил, что по словам очевидцев, на месте станции – море огня.
По словам Геращенко, поскольку пути в России разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с востока.
"Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника, и агрессор будет отброшен от столицы", – написал советник главы МВД.
- Ранее сегодня Укрзализныця прекратила отношения и взаимодействие с Российскими железными дорогами. Железнодорожные переходы между странами разрушены.
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