69 кандидатур на должности в Верховный суд одобрены ВСП: список

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Высший совет правосудия 19-20 марта рассмотрел материалы для внесения президенту Петру Порошенко представления о назначении судей в Верховный суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей, и одобрил списки для внесения. Их можно увидеть ниже.

О назначении судей в Кассационный гражданский суд:

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Бурлакова Сергея

Воробьевой Ирины

Грушицкого Андрея

Гулейкова Игоря

Дундар Ирины

Ждановой Валентины

Зайцева Андрея

Игнатенко Вадима

Калараша Андрея

Коротенко Евгения

Кривцовой Анны

Литвиненко Ирины

Лидовца Руслана

Осияна Алексея

Петрова Евгения

Русинчука Николая

Сакары Натальи

Сердюка Валентина

Титова Максима

Шиповича Владислава

Яремко Василия

В Кассационный хозяйственный суд:

Багай Надежды

Банасько Александра

Бенедисюка Игоря

Васьковского Олега

Власова Юрия

Волковицкой Натальи

Губенко Надежды

Зуева Виталия

Колос Ирины

Кондратовой Ирины

Кролевец Ольги

Малашенковой Татьяны

Огородника Константина

Случа Алексея

В Кассационный уголовный суд:

Анисимова Германа

Бородия Василия

Булейко Ольги

Елениной Жанны

Еремейчука Сергея

Иваненко Игоря

Ковтуновича Николая

Крет Галины

Луганского Юрия

Святской Елены

Фомина Сергея

Чистика Андрея

В Кассационный административный суд:

Билак Мирославы

Блаживской Натальи

Гусака Николая

Дашутина Игоря

Езерова Альберта

Ересько Людмилы

Железного Игоря

Жука Андрея

Загороднюка Андрея

Калашниковой Елены

Кашпур Ольги

Мартынюк Натальи

Мельник-Томенко Жанны

Радышевской Олеси

Рыбачука Андрея

Соколова Владимира

Таций Ларисы

Усенко Евгении

Чиркина Сергея

Шевцовой Натальи

Шишова Олега

Яковенко Николая

ВСП принял решение отказать в назначении на должность в Кассационный гражданский суд Павлу Пархоменко, а также отложить рассмотрение материалов о внесении представления президенту о назначении:

Краснощекова Евгения (в Кассационный гражданский суд)

Картере Валерия (в Кассационный хозяйственный суд)

Могилы Сергея (в Кассационный хозяйственный суд)

Ус Светланы (в Кассационный уголовный суд)

Губской Елены (в Кассационный административный суд)

Стеценко Семена (в Кассационный административный суд)

Уханенко Сергея (в Кассационный административный суд)

Чумаченко Татьяны (в Кассационный административный суд)

Общественный совет добродетели считает, что в этом списке есть десяток "сомнительных" кандидатов: Бенедисюк, Волковицкая, Губенко, Дашутин, Еремейчук, Кролевец, Малашенкова, Таций, Титов и Яремко.