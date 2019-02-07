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07.02.2019, 23:55

7 и 11: Зоря назвал количество общин в ПЦУ и УПЦ МП

7 и 11: Зоря назвал количество общин в ПЦУ и УПЦ МП - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У УПЦ КП было 5 тысяч и около полутора тысяч в УАПЦ, сказал архиепископ

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В Православной церкви Украины насчитывается около 7 тысяч религиозных общин. Об этом сообщил член Синода ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Громадське.

"В Московском патриархате зарегистрировано около 11 тысяч религиозных общин. У нас было более 5 тысяч. И где-то около полутора тысяч - в Украинской автокефальной православной церкви. То есть сейчас можно примерно сказать, что в единой украинской церкви есть около 7 тысяч религиозных общин, тогда как в Московском патриархате остается примерно 11 тысяч", - сказал Зоря.

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Также он добавил, что согласно последним статистическим данным ПЦУ поддерживает 45% верующих, а Московский патриархат - 15%.

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5 февраля на первом заседании священного синода Православной церкви Украины были утверждены его девять непостоянных членов. Постоянными членами синода стал патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

3 февраля Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины. 

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Теги: религия, евстратий зоря, упц мп, пцу
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