7 и 11: Зоря назвал количество общин в ПЦУ и УПЦ МП

Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Православной церкви Украины насчитывается около 7 тысяч религиозных общин. Об этом сообщил член Синода ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Громадське.

"В Московском патриархате зарегистрировано около 11 тысяч религиозных общин. У нас было более 5 тысяч. И где-то около полутора тысяч - в Украинской автокефальной православной церкви. То есть сейчас можно примерно сказать, что в единой украинской церкви есть около 7 тысяч религиозных общин, тогда как в Московском патриархате остается примерно 11 тысяч", - сказал Зоря.

Реклама

Также он добавил, что согласно последним статистическим данным ПЦУ поддерживает 45% верующих, а Московский патриархат - 15%.

Читайте также: В ПЦУ перешли 12 киевских священников УПЦ МП - список

5 февраля на первом заседании священного синода Православной церкви Украины были утверждены его девять непостоянных членов. Постоянными членами синода стал патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

3 февраля Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины.