Главу ПЦУ Епифания возвели на престол, Филарет не пришел: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Церемония интронизации Епифания состоялась в его день рождения - 3 февраля он отмечает свое 40-летие

Реклама
Реклама

Сегодня, 3 февраля, Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины. Трансляция богослужения ведется на странице ПЦУ в Facebook.

Божественная литургия (публичное богослужение) проходит в Софийском соборе в Киеве. С момента интронизации он официально стал стал предстоятелем ПЦУ и митрополитом Киевским и всея Украины. После этого члены Синода на первом заседании должны окончательно утвердить соответствующие должности. 

Реклама

На церемонию не прибыл почетный патриарх Филарет. Он находится в больнице, состояние его здоровья ухудшилось.

"Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное приветствие", - цитирует Громадське представителя ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зорю).

В Софийском соборе присутствовали президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко.

В этот день Епифаний отмечает свое 40-летие. Два празднования решили объединить в одно.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода сообщил, что на интронизации будут присутствовать также делегация Вселенского патриархата во главе с митрополитом Эммануилом Гальским, делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке и представители со святой горы Афон.

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, петр порошенко, религия, церковь, автокефалия, софийский собор, марина порошенко, митрополит, епифаний, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Киеве на Лесной масштабный пожар, есть угроза обвала: видео
В Киеве на Лесной масштабный пожар, есть угроза обвала: видео
Главу ПЦУ Епифания возвели на престол, Филарет не пришел: видео
Главу ПЦУ Епифания возвели на престол, Филарет не пришел: видео
Боксер из РФ упал во втором раунде и лишен боя с Ломаченко: видео
Боксер из РФ упал во втором раунде и лишен боя с Ломаченко: видео
Медиарынок “Суспільне: гейт”. Кто и почему уволил Зураба Аласанию
Экспресс в Борисполь могут заменить на новые электропоезда: фото
Транспорт Экспресс в Борисполь могут заменить на новые электропоезда: фото
Бизнес-неделя: МАУ без топлива, газ Тигипко и увольнение Аласании
Экономика Бизнес-неделя: МАУ без топлива, газ Тигипко и увольнение Аласании
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Киеве на Лесной масштабный пожар, есть угроза обвала: видео
В Киеве на Лесной масштабный пожар, есть угроза обвала: видео
Главу ПЦУ Епифания возвели на престол, Филарет не пришел: видео
Главу ПЦУ Епифания возвели на престол, Филарет не пришел: видео 11:49
Боксер из РФ упал во втором раунде и лишен боя с Ломаченко: видео
Боксер из РФ упал во втором раунде и лишен боя с Ломаченко: видео 09:48
Умер рэпер Децл: видео
Умер рэпер Децл: видео 07:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 