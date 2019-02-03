Главу ПЦУ Епифания возвели на престол, Филарет не пришел: видео

Сегодня, 3 февраля, Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины. Трансляция богослужения ведется на странице ПЦУ в Facebook.

Божественная литургия (публичное богослужение) проходит в Софийском соборе в Киеве. С момента интронизации он официально стал стал предстоятелем ПЦУ и митрополитом Киевским и всея Украины. После этого члены Синода на первом заседании должны окончательно утвердить соответствующие должности.

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На церемонию не прибыл почетный патриарх Филарет. Он находится в больнице, состояние его здоровья ухудшилось.

"Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное приветствие", - цитирует Громадське представителя ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зорю).

В Софийском соборе присутствовали президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко.

В этот день Епифаний отмечает свое 40-летие. Два празднования решили объединить в одно.

У Софії Київській триває інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія pic.twitter.com/gk0FFfG7d5 — Ukrinform (@UKRINFORM) 3 лютого 2019 р.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода сообщил, что на интронизации будут присутствовать также делегация Вселенского патриархата во главе с митрополитом Эммануилом Гальским, делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке и представители со святой горы Афон.