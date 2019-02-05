ПЦУ утвердила состав синода и провела его первое заседание

Фото: pomisna.info

Сегодня, 5 февраля, состоялось первое заседание священного синода Православной церкви Украины, на котором были утверждены его девять непостоянных членов. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Постоянными членами синода стал патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

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Также в его состав включены митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит, епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

В первом заседании синода приняли участие все его члены, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия - утром он был госпитализирован с обострением сердечно-сосудистого заболевания.

"Рассмотрев все вопросы повестки дня, синод успешно завершил свое заседание2, - сказано в сообщении.

3 февраля, Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины.