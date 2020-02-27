70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады - опрос КМИС

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии c 21 по 25 февраля 2020 года.

19% опрошенных одобряют деятельность Верховной Рады, а 12% опрошенных затрудняются ответить.

От LIGA.net: если суммировать проценты в вопросе об оценке деятельности Верховной Рады, получится 101%. Мы обратились за комментарием в КМИС. Там сказали, что пока не готовы объяснить, как так получилось.

Опрос проведен методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В нее не включаются оккупированные территории. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В декабре 2019 года 51% опрошенных украинцев, по данным группы Рейтинг, были недовольны работой Верховной Рады.