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70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады - опрос КМИС

70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады - опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.02.2020, 16:25

19% респондентов одобряют деятельность Верховной Рады

70% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии c 21 по 25 февраля 2020 года.

19% опрошенных одобряют деятельность Верховной Рады, а 12% опрошенных затрудняются ответить. 

От LIGA.net: если суммировать проценты в вопросе об оценке деятельности Верховной Рады, получится 101%. Мы обратились за комментарием в КМИС. Там сказали, что пока не готовы объяснить, как так получилось.

Как украинцы оценивают работу Верховной Рады, опрос КМИС

Оценка действий Верховной Рады - февральский опрос КМИС
  • Опрос проведен методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В нее не включаются оккупированные территории. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
  • В декабре 2019 года 51% опрошенных украинцев, по данным группы Рейтинг, были недовольны работой Верховной Рады.
Владислав Сердюк
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