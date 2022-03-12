71% жителей Франции, Германии, Италии и Польши одобряют вступление Украины в ЕС – опрос

79% жителей Франции, Германии, Италии и Польши одобряют экономические и финансовые санкции против России; 67% одобряют предоставление военной техники Украине; 71% поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Таковы результаты соцопроса, проведенного компанией Ifop по заказу Ялтинской европейской стратегии (YES) и Фонда Жана-Жореса.

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Шесть ключевых моментов массовой поддержки Украины европейцами:

84% хорошо относятся к Украине, 16% – к России.

75% хорошо относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому; 9% – к российскому диктатору Владимиру Путину.

79% одобряют экономические и финансовые санкции против России (в том числе 57% одобряют "полностью").

67% одобряют поставку военной техники в Украину и 87% – прием беженцев.

71% поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

68% выступают за создание европейской армии.

Опрос проведен путем самостоятельного заполнения онлайн-анкеты с 3 по 7 марта 2022 года по репрезентативной выборке, обеспеченной квотным методом (пол, возраст, профессия респондента) после стратификации по регионам и категориям агломераций.

Опрос проведен среди представителей населения стран в возрасте 18 лет и старше:

Франция – 1002 человека,

Германия – 1011 человек,

Италия – 1001 человек,

Польша – 994 человека.

Вместе результаты опроса репрезентуют мнение примерно 55% всего населения Евросоюза.

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Вадим Ребрина

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