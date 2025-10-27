92-летний президент Камеруна переизбрался на восьмой срок

Поль Бийя правит Камеруном уже 43 года, под конец восьмого срока ему будет 99 лет

Выборы в Камеруне (Фото: Rodrigue Ngassi Pouassi/EPA)

Старейший в мире президент переизбрался на восьмой срок, речь идет о руководителе Камеруна Поле Бийе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бийя был объявлен победителем выборов 12 октября, омраченных дисквалификацией его основного соперника. Он будет править центральноафриканской страной до 99 лет. Это его восьмой срок.

92-летний Бийя набрал 53,7% голосов, а его ближайший соперник Исса Чирома Бакари, который ушел в отставку из кабинета министров в июне, – 35,2%, заявил в понедельник председатель Конституционного совета Клемент Атангана.

Бийя, старейший в мире действующий президент, баллотировался под флагом Народно-демократического движения Камеруна. Его инаугурация состоится в столице страны, Яунде, 6 ноября.

Только 12 из 83 кандидатов в президенты были допущены к участию в выборах, что вызвало обвинения со стороны оппозиции и правозащитных организаций в том, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Морис Камто, лидер главной оппозиционной партии, который бросил вызов Бийе на последних выборах в 2018 году, был одним из тех, кого исключили на том основании, что его партия выдвинула двух кандидатов.

Бийя правит Камеруном уже 43 года, и большинство граждан, средний возраст которых составляет 18 лет, никогда не знали другого лидера. Его преклонный возраст и нерегулярные публичные выступления вызвали опасения по поводу его здоровья и подняли вопрос о том, кто будет руководить страной в случае его смерти на посту.

Бийя практически не вел предвыборную кампанию и в сентябре провел более недели в Швейцарии, где ранее обращался за медицинской помощью, не давая никаких объяснений.

Его единственный митинг состоялся 7 октября. Дрожащим голосом он пообещал создавать рабочие места, развивать предпринимательство и укреплять безопасность – ключевые вопросы в стране, где 40% населения живет в нищете.