92-річний президент Камеруну переобрався на восьмий термін

Поль Бія править Камеруном вже 43 роки, під кінець восьмого терміну йому буде 99 років

Вибори в Камеруні (Фото: Rodrigue Ngassi Pouassi/EPA)

Найстаріший у світі президент переобрався на восьмий термін, йдеться про керівника Камеруну Поля Бію. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Бія був оголошений переможцем виборів 12 жовтня, затьмарених дискваліфікацією його основного суперника. Він правитиме центральноафриканською країною до 99 років. Це його восьмий термін.

92-річний Бія набрав 53,7% голосів, а його найближчий суперник Ісса Чірома Бакарі, який пішов у відставку з кабінету міністрів у червні, – 35,2%, заявив у понеділок голова Конституційної ради Клемент Атангана.

Бія, найстаріший у світі чинний президент, балотувався під прапором Народно-демократичного руху Камеруну. Його інавгурація відбудеться у столиці країни, Яунді, 6 листопада.

Лише 12 із 83 кандидатів у президенти були допущені до участі у виборах, що викликало звинувачення з боку опозиції та правозахисних організацій у тому, що вибори не були ні вільними, ні справедливими. Моріс Камто, лідер головної опозиційної партії, який кинув виклик Бії на останніх виборах у 2018 році, був одним із тих, кого виключили на тій підставі, що його партія висунула двох кандидатів.

Бія править Камеруном вже 43 роки, і більшість громадян, середній вік яких становить 18 років, ніколи не знали іншого лідера. Його похилий вік та нерегулярні публічні виступи викликали побоювання з приводу його здоров'я та порушили питання про те, хто керуватиме країною у разі його смерті на посаді.

Бія практично не вів передвиборчу кампанію й у вересні провів понад тиждень у Швейцарії, де раніше звертався по медичну допомогу, не даючи жодних пояснень.

Його єдиний мітинг відбувся 7 жовтня. Тремтячим голосом він пообіцяв створювати робочі місця, розвивати підприємництво та зміцнювати безпеку – ключові питання в країні, де 40% населення живе у злиднях.