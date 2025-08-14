95% украинцев сегодня проголосовали бы за независимость Украины – Rating Group
Абсолютное большинство украинцев проголосовало бы за независимость Украины, если бы им был предоставлен такой выбор. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rating Group о национальной идентичности и отношении к государству.
По данным социологов, если бы сегодня украинцам предложили принять участие во всеукраинском референдуме о независимости страны, то положительный ответ дали бы 95% респондентов.
В 1991 году, когда украинцы принимали решение о выходе из Советского Союза, этот показатель составил около 90,3%.
Позже число сторонников независимости падало, и в 2012 году, накануне Революции достоинства, независимость поддерживали только 62%, сообщили в Rating Group.
Согласно результатам опроса, победа в войне остается ключевым условием сохранения независимости. Такой ответ дали 57% респондентов.
Далее следуют борьба с коррупцией (35%) и единство общества (30%).
За время полномасштабной войны самоидентификация украинцев сместилась в сторону страны: люди ассоциируют себя скорее с Украиной в целом, чем со своим регионом (77%).
Более половины опрошенных (52%) считают себя европейцами, и только 8% – советскими людьми.
Но в целом абсолютное большинство украинцев (94%) считают себя гражданами Украины.
В дополнение к этому социологи спросили у респондентов о перспективах возобновления дружеских отношений с россиянами.
Сегодня 61% украинцев считают это невозможным, по сравнению с 42% на начало полномасштабного вторжения.
Опрос проводился 20-22 июля 2025 года по собственной инициативе Rating Group методом телефонного интервью. Было опрошено 1000 украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность выборки не превышает 2,2%.
