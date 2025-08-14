95% українців сьогодні проголосували б за незалежність України – Rating Group
Абсолютна більшість українців проголосувала б за незалежність України, якби стояв такий вибір. Про це свідчать результати опитування Rating Group щодо національної ідентичності та ставлення до держави.
За даними соціологів, якби сьогодні українцям запропонували взяти участь у Всеукраїнському референдумі щодо незалежності країни, то позитивну відповідь надали б 95% респондентів.
У 1991 році, коли українці ухвалювали рішення про вихід з Радянського Союзу, цей показник становив близько 90,3%.
Згодом кількість прихильників незалежності падала, і у 2012 році, напередодні Революції гідності, незалежність підтримували лише 62%, повідомили у Rating Group.
За результатами опитування, перемога у війні залишається ключовою умовою збереження незалежності. Таку відповідь надали 57% респондентів.
Далі йдуть боротьба з корупцією (35%) і єдність суспільства (30%).
За час повномасштабної війни самоідентифікація українців змістилася у бік країни: люди асоціюють себе скоріше з Україною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%).
Понад половину опитаних (52%) вважають себе європейцями та лише 8% – радянськими людьми.
Але назагал абсолютна більшість українців (94%) відчувають себе громадянами України.
На додаток соціологи спитали у респондентів про перспективи відновлення дружніх відносин з росіянами.
Сьогодні 61% українців вважають це неможливим проти 42% на початку повномасштабного вторгнення.
Опитування проводилося 20-22 липня 2025 року за власною ініціативою Rating Group методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 1000 українців віком від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка вибірки не перевищує 2,2%.
