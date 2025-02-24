"А нас-то за что?". В 33-м полку рассказали о своем прорыве на территорию России

В начале Курской операции украинским воинам было легче, говорит Енот. Потом россияне уже были готовы их встречать

Фото, предоставленное LIGA.net бойцом 33-го ОШП

Во время захода в Курскую область бойцы 33-го отдельного штурмового полка мало общались с местными и в начале операции довольно быстро продвигались за счет эффекта неожиданности. Об этом в комментарии для разбора LIGA.net "Шанс переломить ситуацию. Битвы, повлиявшие на ход большой войны" рассказал командир штурмовой роты 33-го ОШП на псевдо Енот.

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33-й штурмовой полк перебросили на Курское направление усилить бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. О том, куда направляются, узнали за сутки до выезда.

"Продвигались очень быстро, думаю, именно потому, что россияне нас не ждали, не потому что нас была целая армада. Сказать, что что-то особенно запомнилось, не могу. Во-первых, потому что мы очень продвигались, а во-вторых – потому что первые задачи выполняли как на автопилоте. Насколько глубоко продвинулись – сказать не могу. У нас были другие задачи", – рассказал Енот.

Говорит, с местными украинские бойцы особо не общались.

"Те короткие контакты, которые были, сводились преимущественно к их: "А нас-то за что?" Но мы же штурмовики. Мы долго на одном месте не задерживаемся. Зашли, закрепились до подхода основных сил и откатились. Ну, или двинулись дальше", – отметил командир роты.

Всего в первый заход 33-го ОШП в Курской области у бойцов было шесть или семь выходов, каждый из них – от суток до трех.

"Пока там работали, постоянно с ребятами шутили: "Мама, я буду жить с бомжами". Потому что когда неделями по лесу передвигаешься, без возможности переодеться или помыться – оно где-то так и выглядит", – шутит боец.

Во время второго захода уже было гораздо труднее, потому что российские военные теперь уже ждали украинских воинов.

"И заходить [труднее], и продвигаться, и держать оборону. Нельзя сказать, что что-то одно конкретное представляет большую угрозу. У россиян еще много смертоносного железа, которое они готовы использовать против нас. Думаю, мы все это ощущаем не только на направлениях, но и в тылу", – сказал он.

Но в общем, подытожил Енот, Курская операция все еще помогает оттягивать российские силы с других направлений. И это значительные силы.

6 августа 2024 года Украина начала Курскую операцию.

Сырский надеется, что это наступление будет не последним для Украины.

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