"А нас-то за что?". У 33 полку розповіли про свій прорив на територію Росії

На початку Курської операції українським воїнам було легше, каже Єнот. Згодом росіяни вже були готові їх зустрічати

Фото, надане LIGA.net бійцем 33 ОШП

Під час заходу до Курської області бійці 33 окремого штурмового полку мало спілкувались із місцевими і на початку операції доволі швидко просувались завдяки ефекту неочікуваності. Про це у коментарі для розбору LIGA.net "Шанс переламати ситуацію. Битви, які вплинули на перебіг великої війни" розповів командир штурмової роти 33 ОШП на псевдо Єнот.

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33 штурмовий полк перекинули на Курський напрямок підсилити бійців 80 окремої десантно-штурмової бригади. Про те, куди прямують, дізналися за добу до виїзду.

"Просувались дуже швидко, думаю, саме через те, що росіяни на нас не очікували, не тому, що нас була ціла армада. Сказати, що щось особливо запам’яталось, не можу. По-перше, тому що ми дуже просувались, а по-друге – тому що перші задачі виконували наче на автопілоті. Наскільки глибоко просунулись – сказати не можу. У нас були інші задачі", – розповів Єнот.

Каже, з місцевими українські бійці особливо не спілкувались.

"Ті короткі контакти, які мали, зводились переважно до їхнього: "А нас-то за что?" Але ми ж штурмовики. Ми довго на одному місці не затримуємось. Зайшли, закріпились до підходу основних сил і відкотились. Ну, або рушили далі", – зазначив командир роти.

Всього у перший захід 33 ОШП у Курській області бійці мали шість чи сім виходів, кожен з них – від доби до трьох.

"Поки там працювали, постійно з хлопцями жартували: "Мама, я буду жить з бомжами". Бо коли тижнями по лісу пересуваєшся, без можливості перевдягтись чи помитись – воно десь так і виглядає", – жартує боєць.

Під час другого заходу вже було набагато важче, тому що російські військові тепер уже чекали на українських воїнів.

"І заходити [важче], і просуватись, і тримати оборону. Не можна сказати, що щось одне конкретне становить велику загрозу. У росіян ще багато смертоносного залізяччя, яке вони готові використовувати проти нас. Думаю, ми всі це відчуваємо не лише на напрямках, а і в тилу", – сказав він.

Але загалом, підсумував Єнот, Курська операція все ще допомагає відтягати російські сили з інших напрямків. І це – значні сили.

6 серпня 2024 року Україна розпочала Курську операцію.

Сирський сподівається, що цей наступ буде не останнім для України.

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