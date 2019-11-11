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"Абсолютно позитивно". Чумак выступил за легализацию огнестрела

"Абсолютно позитивно". Чумак выступил за легализацию огнестрела - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.11.2019, 15:07

По мнению главного военного прокурора, наличие зарегистрированного оружия не повышает уровень преступности

Главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что Украине необходим закон об обороте огнестрельного оружия. Об этом он сказал в интервью изданию Главком.

На вопрос о его отношении к легализации огнестрельного оружия замгенпрокурора ответил, что "абсолютно позитивно" оценивает ее, и "это всегда была его политическая позиция", однако уточнил, что речь идет о законе, регулирующем оборот огнестрельного оружия.

По его мнению, отсутствие этого закона дает возможность дарить и продавать оружие, что, говорит чиновник, является злоупотреблением. Чумак отмечает, что несмотря на случаи массовых расстрелов в США, наличие зарегистрированного оружия не увеличивает уровень преступности, и это "вопрос внутренней культуры и традиций" в стране.

"Оружие на руках у нас и так есть. У нас незаконного оружия огромное количество, незаконный оборот оружия огромен. Для этого нужно принять правила оборота оружия", - считает главный военный прокурор. 

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Виктор Чумак легализация оружия огнестрельное оружие
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