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Администрация Путина готовит акцию по дискредитации Зеленского в Европе — разведка

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 17:39
Администрация Путина готовит акцию по дискредитации Зеленского в Европе — разведка - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Администрация российского диктатора Владимира Путина согласовала информационную акцию для дискредитации президента Владимира Зеленского в Европе. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что в Кремле согласовали создание новой структуры, задачей которой станет проведение "акции" в Западной Европе для дискредитации Зеленского. 

Россияне хотят создать сайт так называемого "Фонда Зеленского", на котором разместят предложения о "сотрудничестве" к иностранным гражданам и учреждениям. 

"Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", — отмечают в ГУР.

По состоянию на 10 августа в Кремле создали сайт фонда, приготовили фейковые скриншоты якобы публикаций в известных СМИ о его создании для распространения в соцсетях, подготовили базу блогеров для распространения материалов, а также мемы и комментарии для соцсетей. 

В ближайшее время ожидается полноценный запуск "проекта" и начало широкой медийной кампании по его продвижению, резюмировали в разведке. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война дезинформация разведка
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