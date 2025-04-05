Администрация Трампа ошибочно разослала украинцам приказ покинуть США

Украинцы за рубежом (Иллюстративное фото: Tolga Akmen/EPA)

Некоторые украинцы, легально находящихся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили электронное письмо с уведомлением, что их статус отменен и у них есть семь дней, чтобы покинуть страну, иначе "федеральное правительство найдет вас". Об этом написало агентство Reuters.

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Официальный представитель Министерства внутренней безопасности заявил в пятницу, 4 апреля, что электронное письмо было отправлено ошибочно и что украинская программа, созданная после российского полномасштабного вторжения в 2022 году, не была приостановлена.

Сколько украинцев получили электронное письмо такого содержания, неизвестно.

"Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас могут быть приняты меры правоохранительных органов, которые приведут к вашей депортации из страны. Повторно сообщаем: DHS [Министерство внутренней безопасности] аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в США", — говорилось в письме.

В пятницу Министерство внутренней безопасности направило дополнительную ноту, в которой сообщило, что приказ был ошибочным и что "условия вашего въезда и временного пребывания в США, выданные сначала, остаются неизменными".

Одна украинка, попросившая не называть ее имя из-за страха наказания со стороны правительства США, сказала, что "не могла нормально дышать и безудержно плакала", получив электронное письмо.

Анджела Боэленс, президент IA NICE, некоммерческой организации в Айове, которая помогала десяткам украинцев, сказала, что она знает по крайней мере двух женщин, получивших письмо, одна из которых беременна.

"Это очень страшное электронное письмо. Все мои семьи в полной панике. Я говорила людям, что у них будет время после сообщения об отзыве. Но это письмо совсем другое", – рассказала Боэленс.

6 марта 2025 года Reuters писало, что Трамп планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, убежавших от войны с Россией.

В тот же день Трамп заявил, что не хочет навредить украинским беженцам в Штатах, и анонсировал решение относительно их статуса "очень скоро".