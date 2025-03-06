Трамп заявил, что не хочет навредить украинским беженцам, обещает решение "очень скоро"
Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить украинским беженцам в Штатах, и анонсировал решение по их статусу "очень скоро". Об этом он заявил во время подписания исполнительных указов в Белом доме.

"Мы не хотим никому навредить. Мы точно не хотим им [украинцам] навредить. И я посмотрел на это, и есть люди, которые считают, что это уместно [предоставлять им убежище в США], а есть люди, которые так не считают", – рассказал Трамп.

Он анонсировал, что примет решение в отношении украинских беженцев "очень скоро".

Президент США еще раз подчеркнул, что власти Штатов не хотят навредить беженцам, а особенно украинцам: "Они через многое прошли".

Читайте также
Администрация Трампа отменила статус временной защиты для 300 000 венесуэльцев – NYT
СШАвойнадональд трампбеженцы