Трамп заявил, что не хочет навредить украинским беженцам, обещает решение "очень скоро"

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить украинским беженцам в Штатах, и анонсировал решение по их статусу "очень скоро". Об этом он заявил во время подписания исполнительных указов в Белом доме.

"Мы не хотим никому навредить. Мы точно не хотим им [украинцам] навредить. И я посмотрел на это, и есть люди, которые считают, что это уместно [предоставлять им убежище в США], а есть люди, которые так не считают", – рассказал Трамп.

Он анонсировал, что примет решение в отношении украинских беженцев "очень скоро".

Президент США еще раз подчеркнул, что власти Штатов не хотят навредить беженцам, а особенно украинцам: "Они через многое прошли".

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что временный защищенный статус (TPS) могут потерять около 240 000 украинцев в Штатах. Решение могут принять уже в апреле, и это может привести к ускоренной депортации беженцев.

В Белом доме назвали это сообщение "фейком" и отметили, что решение насчет украинских беженцев еще не принято.