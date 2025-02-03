Администрация Трампа упразднила статус временной защиты для 300 000 венесуэльцев – NYT

Решение администрации повлияет не только на тех, кто уже потерял статус, но и более чем на 250 000 венесуэльцев, чей TPS действует до сентября

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Yuri Gripas)

Администрация президента Дональда Трампа упразднила временный защищенный статус (TPS) для более 300 000 венесуэльцев в США, что делает их уязвимыми к депортации в ближайшие месяцы. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что ранее администрация Трампа разрешала мигрантам с отмененным TPS оставаться в стране еще 12–18 месяцев, однако на этот раз изменения вводятся быстрее.

Венесуэльцы, получившие защиту в 2023 году, потеряют его через 50 дней после официального уведомления правительства. Критики программы утверждают, что она лишилась своего временного характера и фактически позволяла мигрантам оставаться в США на постоянной основе.

Решение администрации повлияет не только на тех, кто уже потерял статус, но и более чем на 250 000 венесуэльцев, чей TPS действует до сентября, пишет NYT.

В целом под угрозой может оказаться еще больше лиц, поскольку программа была рассчитана на мигрантов, которые не могут вернуться на родину из-за кризисов или конфликтов. Журналисты отмечают, что в последние годы люди убегали из Венесуэлы из-за развала экономики и политической нестабильности при режиме диктатора Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что правительство Венесуэлы согласилось принимать обратно всех своих нелегальных иммигрантов, включая членов криминальных группировок, и даже предоставлять транспорт для их возвращения. В то же время официальный Каракас пока публично не подтвердил эту договоренность.

По данным The New York Times, программа TPS в последние годы значительно расширилась, и по состоянию на конец 2024 года этот статус получили более миллиона человек.