Администрация Трампа упразднила статус временной защиты для 300 000 венесуэльцев – NYT
Администрация президента Дональда Трампа упразднила временный защищенный статус (TPS) для более 300 000 венесуэльцев в США, что делает их уязвимыми к депортации в ближайшие месяцы. Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что ранее администрация Трампа разрешала мигрантам с отмененным TPS оставаться в стране еще 12–18 месяцев, однако на этот раз изменения вводятся быстрее.
Венесуэльцы, получившие защиту в 2023 году, потеряют его через 50 дней после официального уведомления правительства. Критики программы утверждают, что она лишилась своего временного характера и фактически позволяла мигрантам оставаться в США на постоянной основе.
Решение администрации повлияет не только на тех, кто уже потерял статус, но и более чем на 250 000 венесуэльцев, чей TPS действует до сентября, пишет NYT.
В целом под угрозой может оказаться еще больше лиц, поскольку программа была рассчитана на мигрантов, которые не могут вернуться на родину из-за кризисов или конфликтов. Журналисты отмечают, что в последние годы люди убегали из Венесуэлы из-за развала экономики и политической нестабильности при режиме диктатора Николаса Мадуро.
Трамп заявил, что правительство Венесуэлы согласилось принимать обратно всех своих нелегальных иммигрантов, включая членов криминальных группировок, и даже предоставлять транспорт для их возвращения. В то же время официальный Каракас пока публично не подтвердил эту договоренность.
По данным The New York Times, программа TPS в последние годы значительно расширилась, и по состоянию на конец 2024 года этот статус получили более миллиона человек.
- 21 января 2025 года Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и визовых туристов. Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.
- 24 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.
- 25 января Reuters сообщило, что Мексика не позволила приземлиться самолету США с депортированными.
- 26 января Трамп анонсировал санкции против Колумбии за отказ принять самолеты с мигрантами. Но уже 27 января правительство страны согласилось со всеми условиями Трампа по отношению к нелегалам.