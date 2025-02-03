Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для 300 000 венесуельців – NYT

Рішення адміністрації вплине не лише на тих, хто вже втратив статус, а й на понад 250 000 венесуельців, чий TPS діє до вересня, пише NYT

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Yuri Gripas)

Адміністрація президента Дональда Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 000 венесуельців у США, що робить їх уразливими до депортації в найближчі місяці. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що раніше адміністрація Трампа дозволяла мігрантам зі скасованим TPS залишатися в країні ще 12–18 місяців, проте цього разу зміни впроваджуються швидше.

Венесуельці, які отримали захист у 2023 році, втратять його через 50 днів після офіційного повідомлення уряду. Критики програми стверджують, що вона втратила свій тимчасовий характер і фактично дозволяла мігрантам залишатися в США на постійній основі.

Рішення адміністрації вплине не лише на тих, хто вже втратив статус, а й на понад 250 000 венесуельців, чий TPS діє до вересня, пише NYT.

Загалом під загрозою може опинитися ще більше осіб, оскільки програма була розрахована на мігрантів, які не можуть повернутися на батьківщину через кризи чи конфлікти. Журналісти зазначають, що останніми роками люди тікали з Венесуели через розвал економіки й політичну нестабільність за режиму диктатора Ніколаса Мадуро.

Трамп заявив, що уряд Венесуели погодився приймати назад усіх своїх нелегальних іммігрантів, включно з членами кримінальних угруповань, і навіть надавати транспорт для їхнього повернення. Водночас офіційний Каракас поки що публічно не підтвердив цієї домовленості.

За даними The New York Times, програма TPS останніми роками значно розширилася, і станом на кінець 2024 року цей статус мали понад мільйон осіб.