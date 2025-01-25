Reuters: Мексика не дозволила приземлитися у себе американському літаку з депортованими

Депортація мігрантів з США (Фото: x.com/PressSec)

Мексика відмовила адміністрації президента США Дональда Трампа в проханні дозволити на своїй території посадку американського військового літака, який здійснює депортацію мігрантів. Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що 24 січня військові літаки США виконали два рейси до Гватемали, перевізши приблизно по 80 мігрантів на кожному борту. Однак Мексика не дозволила американському транспортному літаку C-17 приземлитися в країні.

Видання нагадує, що мігрантів транспортують військовими літаками, що є частиною заходів Пентагону у відповідь на оголошений Трампом надзвичайний стан.

Міністерство закордонних справ Мексики заявило, що країна підтримує "чудові відносини" зі США, активно співпрацює у питаннях імміграції та приймає своїх громадян "з розпростертими обіймами".

Тим часом адміністрація Трампа цього тижня відновила програму "Залишайтеся в Мексиці", яка зобов'язує немексиканських шукачів притулку чекати в Мексиці до завершення розгляду їхніх справ у США.

Однак президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зазначила, що такий підхід потребує згоди країни, яка приймає шукачів притулку, і підкреслила, що Мексика такої згоди не давала.