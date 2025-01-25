Reuters: Мексика не позволила приземлиться у себя самолету США с депортированными

Депортация мигрантов из США (Фото: x.com/PressSec)

Мексика отказала администрации президента США Дональда Трампа в просьбе разрешить на своей территории посадку американского военного самолета, осуществляющего депортацию мигрантов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что 24 января военные самолеты США выполнили два рейса в Гватемалу, перевозив около 80 мигрантов на каждом борту. Однако Мексика не разрешила американскому транспортному самолету C-17 приземлиться в стране.

Издание напоминает, что мигрантов транспортируют военными самолетами, являющимися частью мер Пентагона в ответ на объявленное Трампом чрезвычайное положение.

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что страна поддерживает "прекрасные отношения" с США, активно сотрудничает в вопросах иммиграции и принимает своих граждан "с распростертыми объятиями".

Между тем, администрация Трампа на этой неделе возобновила программу "Оставайтесь в Мексике", которая обязывает немексиканских искателей убежища ждать в Мексике до завершения рассмотрения их дел в США.

Однако президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что такой подход нуждается в согласии страны, принимающей искателей убежища, и подчеркнула, что Мексика такого согласия не давала.