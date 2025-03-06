Трамп заявив, що не хоче нашкодити українським біженцям, обіцяє рішення "дуже скоро"

Президент США зазначив, що українці "через багато що пройшли"

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче нашкодити українським біженцям у Штатах, і анонсував рішення щодо їхнього статусу "дуже скоро". Про це він заявив під час підписання виконавчих указів у Білому домі.

"Ми не хочемо нікому нашкодити. Ми точно не хочемо їм [українцям] нашкодити. І я подивився на це, і є люди, які вважають, що це доречно [надавати їм притулок у США], а є люди, які так не вважають", – розповів Трамп.

Він анонсував, що ухвалить рішення стосовно українських біженців "дуже скоро".

Президент США ще раз наголосив, що влада Штатів не хоче нашкодити біженцям, а особливо українцям: "Вони через багато що пройшли".

Напередодні агенція Reuters з посиланням на джерела заявила, що тимчасовий захищений статус (TPS) можуть втратити близько 240 000 українців у Штатах. Рішення можуть ухвалити вже у квітні, й це може призвести до прискореної депортації біженців.

Натомість у Білому домі назвали це повідомлення "фейком" й зазначили, що рішення стосовно українських біженців ще не ухвалено.