Білий дім щодо позбавлення українців легального статусу в США: Рішення ще не ухвалено

Рішення про скасування легального статусу може призвести до депортації українців

Керолайн Левітт (Фото: ЕРА)

У Білому домі назвали фейком повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа планує позбавити легального статусу українців у США. Про це завила прессекретарка Керолайн Левітт.

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"Це чергова фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які поняття не мають, про що говорять. Правда: наразі рішення не ухвалено", – повідомила вона.

За даними співрозмовників агенції Reuters, тимчасовий правовий статус можуть втратити близько 240 000 українців у Штатах. Рішення можуть ухвалити вже у квітні, й це може призвести до прискореної депортації біженців.

Зазначалося, що це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення законного статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким дозволили в'їхати до США за тимчасовими програмами гуманітарного захисту, запущеними за адміністрації Байдена, повідомили джерела Reuters.

20 січня президент Трамп підписав указ про "Захист наших кордонів", у якому, зокрема, доручив міністру внутрішньої безпеки внести корективи в програми надання притулку для осіб, які прибувають до США, та припинити ті з них, що суперечать політиці країни.

24 січня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

3 лютого NYT повідомляв, що адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для 300 000 венесуельців.