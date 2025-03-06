Белый дом о лишении украинцев легального статуса в США: Решение еще не принято
В Белом доме назвали фейком сообщение о том, что администрация Дональда Трампа планирует лишить легального статуса украинцев в США. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
"Это очередная фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: решение пока не принято", – сообщила она.
По данным собеседников агентства Reuters, временный правовой статус могут потерять около 240 000 украинцев в Штатах. Решения могут быть приняты уже в апреле, и это может привести к ускоренной депортации беженцев.
Отмечалось, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам гуманитарной защиты, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники Reuters.
- 20 января президент Трамп подписал указ о "Защите наших границ", в котором, в частности, поручил министру внутренней безопасности внести коррективы в программы предоставления убежища для прибывающих в США и прекратить противоречащие политике страны.
- 24 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.
- 3 февраля NYT сообщал, что администрация Трампа упразднила статус временной защиты для 300 000 венесуэльцев.